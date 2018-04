Anty-Soros z Vegas

Kiedy Donald Trump w grudniu zeszłego roku ogłosił, że Ameryka uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela, wielu widziało w tym przede wszystkim triumf Sheldona Adelsona. Ten 84-letni magnat kasynowy z Las Vegas, jeden z największych proizraelskich „jastrzębi” w USA i największy sponsor republikanów, od dawna zabiegał o to, by Ameryka przeniosła swoją ambasadę z Tel Awiwu właśnie do Jerozolimy.

Jednak Adelson, według „Forbesa” 21. na liście najbogatszych ludzi na świecie z majątkiem wycenianym na 38,5 mld dol., nie ogranicza swojego wsparcia dla Izraela jedynie do słów. Ostatnio, jak doniosła agencja AP, zdobył się na gest bez precedensu: zapowiedział gotowość sfinansowania

budowy nowej ambasady. Amerykańskie placówki dyplomatyczne to niezwykle kosztowne budowle i eksperci szacują, że w tym przypadku cena przekroczy 500 mln dol. Departament Stanu sprawdza teraz, czy jest to w ogóle możliwe pod względem prawnym.