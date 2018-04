Radykalna zmiana?

"Naszym rządzącym życzę pokory i cudu pamięci. Byście zawsze mieli z tyłu głowy, że to my powierzyliśmy wam Polskę, naszą najukochańszą Ojczyznę, i jeśli to zmarnujecie, żadna pycha ani arogancja was nie uratuje przed naszym gniewem. Popłyniecie w ten ostatni rejs" – napisała w formie wielkanocnych życzeń Irena Szafrańska, prawicowa blogerka. "Tłiter to jest fala, która może wynieść albo zabić. Przewagę PiS buduje tutaj kilkudziesięciu wolontariuszy [w tym miejscu następuje wyliczanka personaliów – przyp. red.]. PiS ich przestał potrzebować. Ręce opadają"– stwierdził popularny w kręgach radykalnej prawicy użytkownik Twittera "smok05".