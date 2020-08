„Opryszki bezhistoryczne”

Wejście wojsk króla Piemontu do papieskiego Rzymu we wrześniu 1870 r. (niedługo minie 150. rocznica tego wydarzenia) położyło kres najdłużej istniejącemu w Europie państwu. Wszak świecka władza papieża sięgała ósmego wieku, gdy król Franków Pepin Mały przekazał Stolicy Piotrowej we władanie ziemie w środkowej Italii odebrane Longobardom.

